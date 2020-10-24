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Gündem Kayseri saldırısının faili Tekiner yakalandı
Gündem

Kayseri saldırısının faili Tekiner yakalandı

Terör örgütü PKK’nın 2016’da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden “Fırat/Botan” kod isimli Ferhat Tekiner, MİT’in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak’ın kuzeyinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:19:00 -
Kayseri saldırısının faili Tekiner yakalandı

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye’ye getirildi. Davada geriye sadece, firari sanık Sait Karabulut kaldı. Sanıklar Karabulut ve Tekiner’in, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “kasten öldürme”, “nitelikli şekilde kasten öldürme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme” suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

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