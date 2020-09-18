Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden şekere zam beklentisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikaların maliyetlere katlanabilmesi için pancara yapılan zammın yanı sıra şekere de zam yapılması gerektiğini bildirdi.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika bünyesindeki 3 fabrikadan Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın 14'üncü pancar alım kampanyası başladı.

Burada konuşan Başkan Akay, her yıl coşkulu bir şekilde yapılan açılış törenlerini bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sade ve mütevazı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her yıl bu zamanlarda pancar fiyatlarında bir değerlendirme yapıldığını ancak bu yıl halen bir gelişme yaşanmadığını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayında pancara yüzde 28'lik bir zam yapmıştı ve bu zamla birlikte Türkşeker'in ödediği pancar fiyatı 235 liradan 300 liraya çıkmıştı, dolayısıyla Türkiye'de pancar ekimi yapan tüm çiftçiler büyük mutluluk yaşamıştı. Ümit ediyoruz ki Türkiye'deki tüm şeker fabrikalarında kampanyaların başladığı bu günlerde fiyat konusunda bir değerlendirme yapılır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu yakından takip ettiğini bizzat biliyorum. Ben inanıyorum ki çiftçimizin beklediği bu müjdeli haber, çok yakın bir zaman içerisinde çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl pancar fiyatlarına gelen zamma rağmen şeker fiyatlarında herhangi bir artış olmadı. Son 2,5 yıl içerisinde şekere gelen zam oranı sadece yüzde 16,3'tür. Türkiye'deki diğer fiyat artışlarını göz önüne aldığımızda bu rakamın ne kadar düşük kaldığını bu sayede anlamış oluyoruz. Fabrikaların bu maliyetlere katlanabilmesi için pancara yapılan zammın yanı sıra şekere de zam yapılması gerekmektedir."

Akay, şekere yapılmasını istediği zammın 'Acaba Hazine'den para mı çıkacak' gibi algılandığını, hazineden herhangi bir para çıkmayacağını ifade etti.

Şekerin toptan fiyatına bir zam yapılması gerektiğini vurgulayan Akay, "Zira şekerin perakende satışlarında zaten zam yapıldı, bu da Türkşeker'in belirlediği fiyatın referans olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkşeker'in bu konuda da bir adım atacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bizler bunu şeker sektörünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin bir şartı olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akay'ın konuşmasının ardından fabrikaya ilk pancar getiren Doğan Altuntaş, Mehmet Çiftçi ve Dilaver Şahiner'e ödül verildi.



