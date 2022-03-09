Mart ayı tüm yurt için bir hayli soğuk başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 10 Mart Perşembe günü için pek çok il için kar uyarısında bulundu. Kayseri’de de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Kayseri okullar tatil mi? 10 Mart kayseri okullar tatil mi valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde, Balıkesir'in ve Bursa'nın kuzeyinde deniz etkili kar sağanakları ile Bilecik çevrelerinde, Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların ise kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması öngörülüyor.

Meteorolojik uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kayseri Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.