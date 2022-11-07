Kayseri mantısı yapımı: Kayseri mantısı Kayseri'de nerede yenir düşünmeyin! Has Kayseri mantısı sulu, salçalı tarifi

Ülkemizin dört bir yanında sıkça yapılıyor, hatta son zamanlarda marketlerde hazırlarına dahi rastlıyoruz mantıya. Ama evde, el emeğinin verdiği lezzeti dışarıdaki hiçbir mantının yerini tutamaz. Kayseri’ye gidip de mantı yemeden dönmek olmaz elbette. Peki “Kayseri’de en iyi mantı nerede yenir?” diye soruyorsanız, işte size en has Kayseri mantısı tarifi...

Salçalı Mantı (Kayseri Usulü) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket hazır mantı

1 tahta kasık salça

Sıvı yağ

Tuz

Su

Üzerine;

Sarımsaklı yoğurt

Sos olarak :

Domates, biber kavurması

Salçalı Mantı (Kayseri Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sıvı yağda salça kavrulur üzerine mantı eklenip karıştırılır kaynar suda konulur. Su miktarı mantıyı 1 parmak geçecek şekilde olmalıdır. Pilav gibi suyunu tamamen çekene kadar pişirilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt eklenir. Sos olarak sıvı yağda küp kesilmiş domates ve biber kavrulur. Afiyet olsun. Kayseri mantısı akşam yemeği için leziz bir tercih olacak.

MEHMET ŞEF'İN MANTI PÜF NOKTALARI

-Mantı hamuru çok ince açılmaz, 2 milim olur

-Mantı harcı sulu olmaz

-Mantı unlu vaziyette suya atılmaz

-Kesinlikle et suyunda haşlanır

-İyi yoğrulmamış hamurdan mantı çıkmaz

-Mantının suyu soğukken tuz atılmaz

Kayseri mantısı tarifi!

Malzemeler

2 su bardağı su

1 adet yumurta

4-4,5 su bardağ un

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1/4 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kaşık kaşık yiyeceğiniz Kayseri mantısı nasıl yapılır?

Hamur için, yumurta ve suyu çırpın. Azar azar unu ilave edin. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun. O sırada harcı hazırlayın. Bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın. Hamuru ceviz büyüklüğünde küçük bezelere bölün, merdane ya da oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın. Enine ve boyuna şeritler halinde kesin. Küçük karelerin içine harçtan koyun. Zarf şeklinde sıkıca kapatın. Derin bir tencerede suyunuzu kaynatın. Kaynayan suyun içine bir damla yağ ve tuz ekledikten sonra mantıklarınızı içine atın. Sevdiğiniz yumuşaklığa gelene kadar pişirin. Sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış yağ ile servis edin.

Sulu Mantı Tarifi İçin Malzemeler

Markette veya buzluğunuzdaki yapılmış dolgu mantı 500 gr

1 orta boy soğan

75 gr tereyağı

Tuz, nane, pul biber

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

Sulu Mantı Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanlar incecik doğranır, tereyağında kavrulur.

Sonra 1 kaşık salça eklenir, sonra baharatlar eklenip sıcak suyunu da ekleyip suyu kaynatıyoruz.

Sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sonra karıştıra karıştıra mantıyı döküyoruz, 2 dk yüksek ateşte sonra 15-20 dk kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.

Sıcak servis ediyoruz. İsteyen üstüne yoğurtla da servis yapabilir. Her iki türlü de çok güzel oluyor.

Has Kayseri Mantısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Porsiyon : 4-6 Kişilik

Malzemeler

4 su bardağı un,

1 adet yumurta,

1 su bardağı ılık su,

1 çay kaşığı tuz,

İçi için;

250 g yağsız kıyma,

1 adet soğan,

1 çay kaşığı karabiber,

Tuz.

Sosu ve üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası,

250 g yoğurt,

1 diş sarımsak,

Tuz.

Has Kayseri Mantısı Tarifi yapılışı

Unu ve tuzu derin bir kasede karıştırın, Yumurtayı ekleyip karıştırmaya başlayın, Suyunu da yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar yoğurun, Hamuru top yapıp üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dk kadar dinlendirin, Bu arada soğanı minik minik kıyın,

Kıyma, soğan, karabiber ve damak zevkinize göre tuzu iyice karıştırın, Hamuru 3-4 parçaya bölün, Bir parçasını alıp unlayarak merdane yardımı ile bıçak sırtı kalınlığında açın,

1'er cm'lik kareler halinde kesin, İçlerine kırmızı mercimek tanesi büyüklüğünde kıyma koyup uçlarından birleştirerek kapatın, Kapattığınız mantıları unladığınız bir tepsiye koyun, Tüm topları bu şekilde açın, kesin, doldurun ve kapatın, Bir tencerede 5-6 bardak suyu az tuz ilavesiyle harlı ateşte kaynatın, Mantıları kaynayan suyun içine atıp karıştırın (mantıların soğuğuyla kaynaması kesilecek), Su tekrar kaynamaya başladığında altını kısıp orta hararetli ateşte mantılar suyun üzerine çıkana kadar pişirin (en iyi kıvam için tadına bakın), Tüm mantıların pişmesine yakın bir sos tenceresinde tereyağını kızdırın, Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun, Kavrulan salçayı mantılara ekleyip karıştırın, Birkaç dakika daha kaynatıp ateşten alın, Sarımsakları ezip yoğurda ekleyin ve az tuz ilavesi ile karıştırın, Mantınızı tabaklara aldıktan sonra üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdirip istediğiniz baharatlarla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

MANTI YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mantı hamuru, rahat şekil verebilmeniz için sert yapıda olmalıdır. Hazırladığınız hamur bezelerini, unlanmış mutfak tezgahı üzerinde açın.

Hamura ekleyeceğiniz unu azar azar kıvamına göre ilave edin.

Mantı harcına koyulan soğan kesinlikle rendelenmemelidir.