Kayseri KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kayseri KYK ve özel yurtları

Kayseri Devlet Yurtları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)

Tipi: KARMA

Telefon: 03526217860

Faks: 0352 621 01 32

Adres: ORTAOKUL CAD. NO:1 İBRAHİM AĞA MAH.

MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 03524372227

Faks:

Adres: FATİH CADDESİ NO:18 YENİDOĞAN MAHALLESİ

PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 352 4313844-45-46

Faks:

Adres: SAYER CADDESİ NUMUNE SOKAK NO:6 MEVLANA MAHALLESİ

GEVHER NESİBE YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 352 4377336-37-38

Faks: 0 352 437 73 39

Adres: TALAS BULVARI NO:74 ERENKÖY MAH.

ERCİYES YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 352 4374897-98

Faks: 0 352 437 12 06

Adres: TALAS BULVARI NO:79 KÖŞK MAH.

PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon:

Faks:

Adres: MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:2-3-4 HÜRRİYET MAHALLESİ

MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 03524383810-12-13

Faks:

Adres: TALAS BULVARI NO:68 ERENKÖY MAH. MELİKGAZİ

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0352 4377336

Faks:

Adres: ŞABAN YILMAZ CADDESİ NO:4 YENİDOĞAN MAHALLESİ

Kayseri Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

1. Kocasinan – Özel Ahmet Bakırdöğen Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 77

Telefon : 352 222 59 84

Adres : Örnekevler Mah. S.Paşa Cad. Tuğcu Sk. No:16 K.Sinan

2. Kocasinan – Özel Candan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 352 221 20 00

Adres : Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. No:77 Kat 1-5 Arası

3. Kocasinan – Özel Demirel Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 216

Telefon : 352 231 93 33

Adres : Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi No/14 Kat 1-2-3-4-5-6 Giriş Kat

4. Kocasinan – Özel Kocasinan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 89

Telefon : 352 222 97 97

Adres : Sahabiye Mah. Mersin Sokak No:12 Kocasinan

5. Kocasinan – Özel Mehmet Susal Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 73

Telefon : 352 240 80 02

Adres : Uğurevleri Mah. 297. Sokak No:5

6. Melikgazi – Özel Bekir Yüregilli Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 128

Telefon : 352 231 07 69

Adres : Mükremin Mah. B. Söğütlüönü Meydanı

7. Melikgazi – Özel K. İmamtorunu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 261

Telefon : 352 225 32 60

Adres : Deliklitaş Mah. Deliklitaş Cad. Melikgazi

8. Melikgazi – Özel Ata Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 228

Telefon : 352 336 98 98

Adres : Güllük Mahallesi İnönü Bulvarı No/38/A

9. Melikgazi – Özel Cumhuriyet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 262

Telefon : 352 231 21 84

Adres : Hacı Mansur Mahallesi Nazımbey Caddesi No/13

10. Melikgazi – Özel Eras Yükseköğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 393

Telefon : 352 224 89 40

Adres : Konaklar Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi No:85 Melikgazi Kayseri

11. Melikgazi – Özel Ertuğrul Gazi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 346

Telefon : 352 231 10 19

Adres : Tacettin Veli Halit Narin Cad. No:9

12. Melikgazi – Özel Hacı Mustafa Ve Hacı Sami Boydak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 140

Telefon : 352 336 21 81

Adres : Caferbey M. Miralay Nazım Bey Caddesi İyiler Sok. 72

13. Melikgazi – Özel M. Ali Susal Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 306

Telefon : 352 221 19 90

Adres : Lise Cad. No:10 Tutak

14. Melikgazi – Özel Milenyum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 136

Telefon : 352 221 22 97

Adres : Hacı Mansur Mah. N.Bey Bulvarı No:15

15. Melikgazi – Özel Safa Tacettin Veli Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 400

Telefon : 352 232 76 34

Adres : Hacı Kazım Mah. Ataman Sokak No:76

16. Melikgazi – Özel Sefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 342

Telefon : 352 225 44 14

Adres : Nuri Has Mah. Kartal Bulvarı No:15 Melikgazi

17. Melikgazi – Özel Tataroğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 231

Telefon : 352 336 77 05

Adres : Hacı Mansur Mah .İnönü Bulvarı Karakuş Sok. No:44

18. Talas – Özel Akdeniz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 120

Telefon : 352 438 04 07

Adres : Kiçiköy Mah. Kayabağlar 1. Cad. Akdeniz Blok A Giriş

19. Talas – Özel Emine Koyuncu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 352 437 05 21

Adres : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı No/14

20. Talas – Özel Lale Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Telefon : 352 437 92 65

Adres : Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No/1

21. Talas – Özel Mustafa Dilbaz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 136

Telefon : 352 438 16 90

Adres : Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi No/12

22. Talas – Özel Talas Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 120

Telefon : 352 437 55 60

Adres : Kayabağlar Mah. Jandarma Bölge Kom. Karşısı

23. Talas – Özel Ülkem Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 112

Telefon : 352 247 35 40

Adres : Atatürk Bulvarı Rüzgarlı Caddesi 5. Sokak No:4

24. Talas – Özel Zülal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 248

Telefon : Yok

Adres : Yenidoğan Mah. Fikir Sok No:2

25. Kocasinan – Özel Abdullah Meydani Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

25. Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehit Astsby Suat Sarı Cad. no:39

Kocasinan – Figen İsmail Yükseker Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 84

Adres: Sahabiye Mah. Konak Sokak. No:5

26. Kampüs Rezidans Erkek Öğrenci Yurdu

Gevher Nesibe Mah. Rıhtım Sok.No:3 Hilton Oteli yakını Kocasinan/Kayseri

Kapasite: 64 Yurt Yetkilisi: Melih Canda

GSM: 0 533 949 62 97

27. Kayseri Talas Kampüs Rezidans

Yeni Doğan Mahallesi Bora sakak No :2 Talas / Kayseri

Kapasite: Yurt Yetkilisi: Kayseri Talas Kampüs Rezidans GSM: 0 537 510 14 20

28. Kayseri Özel Bahçeşehir Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Konaklar Mh. Salkımsöğütler Cd. No: 85

Kapasite: 193 Yurt Yetkilisi: Gazi Yılmaz

GSM: Faks: 0 352 224 83 14