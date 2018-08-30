Kayseri KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kayseri KYK ve özel yurtları30 Ağustos 2018 Perşembe 10:52
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Yurt kayıt tarihlerinin belli olmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kayseri KYK ve özel yurtları
Kayseri Devlet Yurtları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
Tipi: KARMA
Telefon: 03526217860
Faks: 0352 621 01 32
Adres: ORTAOKUL CAD. NO:1 İBRAHİM AĞA MAH.
MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 03524372227
Faks:
Adres: FATİH CADDESİ NO:18 YENİDOĞAN MAHALLESİ
PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 352 4313844-45-46
Faks:
Adres: SAYER CADDESİ NUMUNE SOKAK NO:6 MEVLANA MAHALLESİ
GEVHER NESİBE YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 352 4377336-37-38
Faks: 0 352 437 73 39
Adres: TALAS BULVARI NO:74 ERENKÖY MAH.
ERCİYES YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 352 4374897-98
Faks: 0 352 437 12 06
Adres: TALAS BULVARI NO:79 KÖŞK MAH.
PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon:
Faks:
Adres: MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:2-3-4 HÜRRİYET MAHALLESİ
MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 03524383810-12-13
Faks:
Adres: TALAS BULVARI NO:68 ERENKÖY MAH. MELİKGAZİ
ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0352 4377336
Faks:
Adres: ŞABAN YILMAZ CADDESİ NO:4 YENİDOĞAN MAHALLESİ
Kayseri Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
1. Kocasinan – Özel Ahmet Bakırdöğen Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 77
Telefon : 352 222 59 84
Adres : Örnekevler Mah. S.Paşa Cad. Tuğcu Sk. No:16 K.Sinan
2. Kocasinan – Özel Candan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 352 221 20 00
Adres : Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. No:77 Kat 1-5 Arası
3. Kocasinan – Özel Demirel Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 216
Telefon : 352 231 93 33
Adres : Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi No/14 Kat 1-2-3-4-5-6 Giriş Kat
4. Kocasinan – Özel Kocasinan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 89
Telefon : 352 222 97 97
Adres : Sahabiye Mah. Mersin Sokak No:12 Kocasinan
5. Kocasinan – Özel Mehmet Susal Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 73
Telefon : 352 240 80 02
Adres : Uğurevleri Mah. 297. Sokak No:5
6. Melikgazi – Özel Bekir Yüregilli Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 128
Telefon : 352 231 07 69
Adres : Mükremin Mah. B. Söğütlüönü Meydanı
7. Melikgazi – Özel K. İmamtorunu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 261
Telefon : 352 225 32 60
Adres : Deliklitaş Mah. Deliklitaş Cad. Melikgazi
8. Melikgazi – Özel Ata Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 228
Telefon : 352 336 98 98
Adres : Güllük Mahallesi İnönü Bulvarı No/38/A
9. Melikgazi – Özel Cumhuriyet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 262
Telefon : 352 231 21 84
Adres : Hacı Mansur Mahallesi Nazımbey Caddesi No/13
10. Melikgazi – Özel Eras Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 393
Telefon : 352 224 89 40
Adres : Konaklar Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi No:85 Melikgazi Kayseri
11. Melikgazi – Özel Ertuğrul Gazi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 346
Telefon : 352 231 10 19
Adres : Tacettin Veli Halit Narin Cad. No:9
12. Melikgazi – Özel Hacı Mustafa Ve Hacı Sami Boydak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 140
Telefon : 352 336 21 81
Adres : Caferbey M. Miralay Nazım Bey Caddesi İyiler Sok. 72
13. Melikgazi – Özel M. Ali Susal Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 306
Telefon : 352 221 19 90
Adres : Lise Cad. No:10 Tutak
14. Melikgazi – Özel Milenyum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 136
Telefon : 352 221 22 97
Adres : Hacı Mansur Mah. N.Bey Bulvarı No:15
15. Melikgazi – Özel Safa Tacettin Veli Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 400
Telefon : 352 232 76 34
Adres : Hacı Kazım Mah. Ataman Sokak No:76
16. Melikgazi – Özel Sefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 342
Telefon : 352 225 44 14
Adres : Nuri Has Mah. Kartal Bulvarı No:15 Melikgazi
17. Melikgazi – Özel Tataroğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 231
Telefon : 352 336 77 05
Adres : Hacı Mansur Mah .İnönü Bulvarı Karakuş Sok. No:44
18. Talas – Özel Akdeniz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 120
Telefon : 352 438 04 07
Adres : Kiçiköy Mah. Kayabağlar 1. Cad. Akdeniz Blok A Giriş
19. Talas – Özel Emine Koyuncu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 352 437 05 21
Adres : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı No/14
20. Talas – Özel Lale Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 352 437 92 65
Adres : Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No/1
21. Talas – Özel Mustafa Dilbaz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 136
Telefon : 352 438 16 90
Adres : Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi No/12
22. Talas – Özel Talas Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 120
Telefon : 352 437 55 60
Adres : Kayabağlar Mah. Jandarma Bölge Kom. Karşısı
23. Talas – Özel Ülkem Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 112
Telefon : 352 247 35 40
Adres : Atatürk Bulvarı Rüzgarlı Caddesi 5. Sokak No:4
24. Talas – Özel Zülal Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 248
Telefon : Yok
Adres : Yenidoğan Mah. Fikir Sok No:2
25. Kocasinan – Özel Abdullah Meydani Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
25. Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehit Astsby Suat Sarı Cad. no:39
Kocasinan – Figen İsmail Yükseker Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 84
Adres: Sahabiye Mah. Konak Sokak. No:5
26. Kampüs Rezidans Erkek Öğrenci Yurdu
Gevher Nesibe Mah. Rıhtım Sok.No:3 Hilton Oteli yakını Kocasinan/Kayseri
Kapasite: 64 Yurt Yetkilisi: Melih Canda
GSM: 0 533 949 62 97
27. Kayseri Talas Kampüs Rezidans
Yeni Doğan Mahallesi Bora sakak No :2 Talas / Kayseri
Kapasite: Yurt Yetkilisi: Kayseri Talas Kampüs Rezidans GSM: 0 537 510 14 20
28. Kayseri Özel Bahçeşehir Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Konaklar Mh. Salkımsöğütler Cd. No: 85
Kapasite: 193 Yurt Yetkilisi: Gazi Yılmaz
GSM: Faks: 0 352 224 83 14