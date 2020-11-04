Kayseri, kabak çekirdeği ve çerezlik ay çekirdeği üretiminde Türkiye'de birinci

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin kabak çekirdeği ve çerezlik ay çekirdeği üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu bildirdi.

KTB hizmet binasında basın toplantısı düzenleyen Bağlamış, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık raporunu açıkladı.

İyi sonuçlar almak için ortaya çıkan tabloyu iyi istişare etmeyi hedeflediklerini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisi oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktı ancak bizler bu süreçte borsa olarak ilimizin tarım ve hayvancılık ekonomisini geliştirmek adına sürekli çalıştık. Büyüyen kurumsal kapasitemizle ilimiz içinde ve dışında üyelerimize hizmet sunuyor, onları en iyi şekilde temsil ediyor, seslerini duyuruyoruz. Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük. Üyelerimize en kaliteli şekilde uluslararası standartlarda hizmet vermek için çalışma yapmaktayız. İlimizin iş dünyasına yönelik çözümler üretirken milletimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek mekanizmalar kurmaya devam ediyoruz. Misyonumuz tüm üyelerimizin dünya standartlarında rekabet imkanına kavuşmasıdır."

Kayseri'nin et ve et ürünleri üretiminde Türkiye’nin önde gelen kentlerinden olduğunu vurgulayan Bağlamış, kentin tarımsal alanda da yapılan atılımlarla adından söz ettireceğini dile getirdi.

Kayseri'nin bazı tarımsal üretim verilerine değinen Bağlamış, şöyle devam etti:

"Kabak çekirdeğinde 16 bin 706 ton, çerezlik ay çekirdeğinde 23 bin 950 ton üretimle Türkiye'de birinci sıradayız. Patateste 451 bin 798 ton üretimle dördüncü, kuru fasulyede 4 bin 455 tonla yedinci, aspirde 732 ton üretimle dokuzuncu sıradayız. Artık Kayseri olarak tarımsal üretimde ürün yelpazesinin giderek artış gösterdiğini görmekteyiz. Türkiye, tarım ve hayvancılık üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak etmektedir. Salgın hastalıklar, krizler bize gösterdi ki gıda arz güvenliği ve gıda noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın, içinde bulunduğumuz durumda her şeyden önemli olduğunu, tarım ve hayvancılığın önemini bizlere bir kez daha gösterdi. 2019 Kayseri tarım hayvancılık raporu ilimizdeki tarımsal ve hayvansal veriler, yatırım alanları, devlet destekleri gibi birçok alanda rehber olma özelliği taşıyacaktır. Biz bu çalışmayla ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyeline yönelik artılarımızı ve eksilerimizi detaylıca inceleyerek kamu ve özel sektöre rehber olma amacı güdüyoruz."



