Kayseri ihracatta vites yükseltti! Eylülde 355 milyon doları aştı

Kayseri’nin dış ticaret performansında eylül ayında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Kayseri, Eylül ayında 355 milyon 229 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya genelinde devam eden ekonomik dalgalanma ve zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyamızı tebrik ediyorum" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rakamları ve sektörel gelişmeleri paylaştı.

Kayseri’nin Eylül ayı ihracat performansına değinen Başkan Gülsoy, "Eylül ayında 355 milyon 229 bin 124 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 oranında bir artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 134 milyon 889 bin 674 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,72 azalış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

9 ayda 6,15’lik artış

2026 yılının ilk 9 aylık verilerini de paylaşan Gülsoy, "Yılın ilk 9 ayında toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,15 artışla 2 milyar 985 milyon 497 bin 535 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 4,37 oranında artışla 1 milyar 388 milyon 380 bin 708 dolar seviyesine çıkmıştır" dedi.

Kayseri olarak Ağustos ayında dünya genelinde 151 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, Polonya, Irak, ABD, Fransa, Fas, İtalya, Romanya ve Belçika olarak sıralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri sektöründe azalış yaşanmıştır" dedi.

“Pazarlardaki fiyat rekabetçiliği kayboluyor”

Dünya genelinde devam eden ekonomik dalgalanmalara ve uluslararası ticaretteki zorluklara rağmen Kayserili sanayicilerin üretim ve ihracat yapabilmek için olağanüstü bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Gülsoy, şu açıklamalarda bulundu:

"İhracat, ülke kalkınmamızın en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Cari açığın kapanması ve ekonomik büyüme için ihracatı her zaman öncelemek durumundayız. İhracatçımız dış pazardaki rakiplerinin yanında, içeride giderek yükselen maliyetlerle de mücadele ediyor. Özellikle enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin ihracatçımız aleyhine gelişmesiyle birçok kalemde maliyetler artarken firmalarımızın uluslararası pazarlardaki fiyat rekabetçiliği kayboluyor, önceden yapılmış anlaşmalar neticesinde de zararına ihracat yapar bir durumda kendisini bulabiliyor. Mevcut desteklerin kapsamının genişletilmesi kadar, destek mekanizmalarının karmaşıktan uzak basit bir hale evrilmesi de gerekiyor. Bizim ihtiyacımız daha fazla firmayı ihracatçı haline getirecek, ilk kez dış pazara açılan işletmelerimizi cesaretlendirecek, sade, anlaşılır ve erişilebilir bir destek sistemidir. Önceliğimiz her zaman daha fazla üretim ve akabinde daha fazla ihracattır. Bu hedefte de mevcut ihracatçılarımızın pazarlarını büyütmesi kadar yeni firmalarımızın da ihracat ailesine katılması da önemlidir. Artık yeni ihracat başarılarına daha çok ihtiyacımız var. Mevcut pazarlarda varlığımızı artırırken aynı zamanda ihracatı tabana yaymamız, daha fazla KOBİ’nin ihracat yapabildiği, firmalarımızın yeni pazarlara girerken kendisini güvende hissettiği ve ihracatçının maliyet baskısı karşısında yalnız bırakılmadığı bir yapı oluşturmalıyız."