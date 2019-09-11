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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Sporcularından Büyük Başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında sporcular birbirinden farklı başarılara imza atıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Sporcularından Büyük Başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında sporcular birbirinden farklı başarılara imza atıyor.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller” Projesi 12 farklı spor salonunda 12 Taekwondo antrenörü eşliğinde 4000’ü lisanslı sporcu olmak üzere 4200 sporcu ile taekwondo faaliyetlerine devam ediyor.


2020 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan sporcular 5-9 Eylül 2019 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonasında büyük başarılara imza attı. Sporcular; 36 kg’da 93 rakibi arasında Türkiye 3.’sü, 45 kg’da 78 rakibi arasında Türkiye 5.’si, 36 kg’da 73 rakibi arasında Türkiye 5.’si ve 30 kg’da 100 rakibi arasında Türkiye 7.’si olarak Kayseri’yi başarıyla temsil etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
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