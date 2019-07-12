0553 313 94 23

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden (TRSM) Yaz Şenliği düzenlendi

Erkilet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen yaz şenliğinde, kursiyerler tarafından bin bir emekle yapılan eserler görücüye çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:17
Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden (TRSM) Yaz Şenliği düzenlendi

Erkilet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen yaz şenliğinde, kursiyerler tarafından bin bir emekle yapılan eserler görücüye çıktı.


Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; “Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizin düzenlemiş olduğu el işi sergisine katıldık. Burada malumunuz psikiyatri rahatsızlığı olan kardeşlerimizin terapileri ve takipleri ile birlikte tedavilerinin devamı sağlanmakta. Üretmiş oldukları ürünleri burada gezme fırsatı bulduk. Sizler de gezdiğinizde, çok önemli çok güzel işler yaptıklarını, gayet güzel ürünler ortaya çıkardıklarını göreceksiniz. Zaman zaman bu sergiler düzenlenmeye devam edilecek. İnşallah burayı gezenler bu kardeşlerimizi sahiplenip, onları kendilerinden bir birey olarak görerek tedavilerine katkıda bulunurlar” ifadelerini kullandı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise; “Kayseri Devlet Hastanemize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizin organize ettiği ’Yaz Şenliği’nde bir araya geldik. Bu yaz şenliğinde; Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizde; özellikle psikiyatrik hastalığı olan kişileri topluma kazandırma amacıyla el uğraşı, iş becerisi eğitimleri vermek ve yapılan el sanatlarını sergileyip bu vesileyle de gerek personelimizle gerekse halkımızla iç içe olarak onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. 2014 yılından beri hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz Kayseri’de sağlık alanında hizmetlerine devam etmekte. Hastalarımız her gün sabah 9 - 10 arası merkezlerimize gelerek eğitimler alıyor, kitap okuyor, resim yapıyor, müzikle uğraşıyor,el sanatları gibi sanatları yaparak zamanı geçiriyorlar. Bu bir nevi psikoterapi oluyor. Sadece ilaçlarla değil, yapılan bu tür psikoterapilerin de çok etkili olduğunu gördük. Bugün de burada tüm personelimiz ve sorumlularımızla, öğle paydosunda bu etkinliği yaparak, onların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Sağlık müdürlüğümüz nezdinde, bize ziyarete gelen ve buraya katkı sağlayan tüm idareci ve personelimize çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ve hasta yakınlarına da gösterdikleri emekten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.


İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcıları Dr. Özlem Ulutabanca, Oktay Yetişkin, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, TRSM ve hastane yöneticileri ile merkezde tedavi gören kursiyerler ve yakınları katıldığı etkinlik gün boyu devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:17
  1. sergi
  2. sanat
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
    1. Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye..
    2. Kadına şiddete 4.5 yıl hapis
    3. İran’dan Batılı güçlere uyarı
    4. Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha..
    5. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    6. MÜSİAD Malatya Şubesinden 15 Temmuz..
    7. Kamerun'da kolera salgını: 93 ölü
    8. Borsa ilk yarıda düştü
    9. Belediye meclis üyeleri caddeleri..
    10. Siverek’te nesli tehlikede olan alaca..
    11. Türkiye'den AB'ye net uyarı: Bize..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Başkan Beyoğlu’ndan 15 Temmuz..
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    17. Rusya: "S-400 teslimatına başlandı"
    18. OMÜ yönetimi şehit yakınları ve..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin..
    20. Cuma hutbesinde "15 Temmuz" vurgusu
    21. KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı
    22. Günün ilk yarısında şehir..
    23. Türkiye’nin hava ve füze savunma..
    24. Başkan Güngör: “Sosyal hizmetler de..
    25. Borsada günün ilk yarısı (1)
    26. Borsada günün ilk yarısı (2)
    27. Diyarbakırspor transfere başladı
    28. ANALİZ – Falaşaların entegrasyon..
    29. Uçak, “Srebrenitsa katliamını..
    30. Bünyan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!