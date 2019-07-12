Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden (TRSM) Yaz Şenliği düzenlendi

Erkilet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen yaz şenliğinde, kursiyerler tarafından bin bir emekle yapılan eserler görücüye çıktı.

Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; “Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizin düzenlemiş olduğu el işi sergisine katıldık. Burada malumunuz psikiyatri rahatsızlığı olan kardeşlerimizin terapileri ve takipleri ile birlikte tedavilerinin devamı sağlanmakta. Üretmiş oldukları ürünleri burada gezme fırsatı bulduk. Sizler de gezdiğinizde, çok önemli çok güzel işler yaptıklarını, gayet güzel ürünler ortaya çıkardıklarını göreceksiniz. Zaman zaman bu sergiler düzenlenmeye devam edilecek. İnşallah burayı gezenler bu kardeşlerimizi sahiplenip, onları kendilerinden bir birey olarak görerek tedavilerine katkıda bulunurlar” ifadelerini kullandı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise; “Kayseri Devlet Hastanemize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizin organize ettiği ’Yaz Şenliği’nde bir araya geldik. Bu yaz şenliğinde; Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizde; özellikle psikiyatrik hastalığı olan kişileri topluma kazandırma amacıyla el uğraşı, iş becerisi eğitimleri vermek ve yapılan el sanatlarını sergileyip bu vesileyle de gerek personelimizle gerekse halkımızla iç içe olarak onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. 2014 yılından beri hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz Kayseri’de sağlık alanında hizmetlerine devam etmekte. Hastalarımız her gün sabah 9 - 10 arası merkezlerimize gelerek eğitimler alıyor, kitap okuyor, resim yapıyor, müzikle uğraşıyor,el sanatları gibi sanatları yaparak zamanı geçiriyorlar. Bu bir nevi psikoterapi oluyor. Sadece ilaçlarla değil, yapılan bu tür psikoterapilerin de çok etkili olduğunu gördük. Bugün de burada tüm personelimiz ve sorumlularımızla, öğle paydosunda bu etkinliği yaparak, onların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Sağlık müdürlüğümüz nezdinde, bize ziyarete gelen ve buraya katkı sağlayan tüm idareci ve personelimize çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ve hasta yakınlarına da gösterdikleri emekten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcıları Dr. Özlem Ulutabanca, Oktay Yetişkin, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, TRSM ve hastane yöneticileri ile merkezde tedavi gören kursiyerler ve yakınları katıldığı etkinlik gün boyu devam etti.