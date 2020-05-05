Kayseri Büyükşehir Belediyesi klor bazlı ortam dezenfektanı üretiyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde klor bazlı ortam dezenfektanı üretimi yaptıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından daha önce piyasa fiyatının onda birine el dezenfektanı imal edildiğini anımsattı.

Maske ihtiyacını da Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'de (KAYMEK) üretim yaparak giderdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ayrıca en büyük giderlerimizden birisi haline gelen klor bazlı ortam dezenfektanı da ürettik. Kamu faydası, toplum sağlığı ve ekonomiye katkı için cüzi bir rakama ürettiğimiz klor bazlı ortam dezenfektanlarını kamu binaları ve kendi binalarımız başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde kullandık, kullanıyoruz. Bütçemizin yükünü hafifleten üretim nedeniyle KASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Dezenfektandan, karantina için kullanılan öğrenci yurtları, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Adliyesi, toplu ulaşım araçları gibi alanlarda yararlanılıyor. Dezenfeksiyon, KASKİ ekipleri tarafından yapılıyor.



