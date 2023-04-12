Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 adet otel arsası satıyor
Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesi 8859 ada 17 parsel ve 8859 ada 18 parselde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 25/04/2023 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. Son müracaat tarihi 25/04/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
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