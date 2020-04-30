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Spor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF), üyesi olan 126 spor kulübüne 10 bin maske dağıtmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:06:47 -
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF), üyesi olan 126 spor kulübüne 10 bin maske dağıtmaya hazırlanıyor.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, korona virüs mücadelesi kapsamında Kayseri’de faaliyet gösteren ve federasyonlarına üye 126 spor kulübüne maske dağıtacaklarını söyledi. Üç gün içinde kademeli olarak kulüp yöneticilerine dağıtılacak olan maskeler sporculara ulaştırılacak. Musa Soykarcı, konu ile ilgili olarak, “TASKK Başkanı ve aynı zamanda TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in öncülüğünde gönderilen 10 bin adet maske ilimizde ASKF’ye üye 126 kulübe dağıtılacak. 3 Mayıs’ta başlayacak dağıtım, kademeli olarak 3 gün sürecek. Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirilecek olan maske dağıtımı saat 12.00 ile 14.00 arasında Sümer Amatör Evi’nde yapılacak” diye konuştu.

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