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Kayseri AB Bilgi Merkezi’nden MOBİTEK’e ziyaret

Kayseri AB Bilgi Merkezi, MOBİTEK’i ziyaret ederek proje hakkında yerinde bilgiler aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Kayseri AB Bilgi Merkezi’nden MOBİTEK’e ziyaret

Kayseri AB Bilgi Merkezi, MOBİTEK’i ziyaret ederek proje hakkında yerinde bilgiler aldı.


Kayseri Ticaret Odası (KTO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kayseri AB Bilgi Merkezi,sektör temsilcileri ile birlikte Mobitek’i ziyaret etti.MOBİTEK(Mobilya Altyapısı Güçlendirme Projesi) Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odasının ortağı, Kocasinan Belediyesi’nin iştirakçi olduğu AB projesini 20 Ağustos’ta ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. KTO AB Bilgi Merkezi Birimi’ne MOBİTEK ile ilgili bilgi veren MOBİTEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Sarıkaya, Kayseri ve çevresindeki mobilya üreticilerinin küçük KOBİ’lerin orta ve büyük ölçekli işletmeler haline gelmesi, onların yurt dışındaki pazarlara açılması için, farklı farklı tasarım Ar-Ge’sini geliştirmesiyle birlikte yeni üretimlerin oluşmasını sağlayacak bir proje olduğunu belirterek; “Mobilya Altyapısı Güçlendirme Projesi kapsamında 9,6 milyon Avro hibe kullanılmıştır. Proje işletici kuruluş olan MOBİTEK Mobilya Teknoloji Merkezi Tic. Ve San. AŞ tarafından Ekim 2018 tarihinde uygulamaya geçmiştir. MOBİTEK, orta ve küçük ölçekli mobilya üreticilerinin çoğunlukta olduğu sadece bir filizlenen kümelenme değil, uluslararası kabul görmüş bir akademi, akredite edilmiş bir Tasarım ve İnovasyon Merkezidir. Tasarım Hizmeti, ve Dış Ticaret ve Pazarlama Hizmeti, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti ve mükemmelliği ile tanınan bir Üretim Tesisi sayesinde sektör firmalarının kapasitesini geliştirme, ihtiyaçlarını, iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
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