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Yaşam Kayseri 4. Kitap Fuarı'nı 815 bin kişi ziyaret etti
Yaşam

Kayseri 4. Kitap Fuarı'nı 815 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı, 815 bin 110 kişiyi ağırladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:53:00 - 2021-12-13 15:56:44
Kayseri 4. Kitap Fuarı'nı 815 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap fuarı sona erdi.

İlkinde 582 bin ziyaretçi ağırlayan fuarın ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, bu yıl ise 815 bin 110 ziyaretçiye ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kendi rekorunu kıran kitap fuarına katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kayseri'de 10 gün boyunca kitap kokusunu doya doya içlerine çektiklerini belirten Büyükkılıç, "Milyonların üzerinde kitabımız, 300'ün üzerinde yazarımızla kitapseverlerimizi buluşturduk. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan sadece Kayseri'den değil, çevre illerden gelen tüm kitapsever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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