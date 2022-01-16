Kays Said'den skandal! Kur'an ayetleriyle dalga geçti
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in verdiği bir röportaj sırasında Kur'an ayetleriyle dalga geçmesi büyük tepki çekti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in bir görüşme esnasında Kuran ayetiyle dalga geçmesi ülkede tepkilere neden oldu.
İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin Tabubi ile kameralar önünde yaptığı görüşme esnasında Said, Kuran-ı Kerim'deki Alak Suresi'nin ilk ayetleriyle dalga geçen Tunuslu bir gazetecinin sözlerini aktardı.
Said o anlarda şu ifadeleri kullandı: "Boğan partinizin adıyla okuyun, insanı kağıtla boğan"
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said daha önce de Kuran'da olmayan bir sözün ayet olduğunu iddia etmesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu.
Kaynak: Mepa News