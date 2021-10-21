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Dünya Kays Said, Gafsa Valisi'ni görevden aldı
Dünya

Kays Said, Gafsa Valisi'ni görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gafsa Valisi Sami el-Gabi’yi görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 22:02:00 -
Kays Said, Gafsa Valisi'ni görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Gafsa Valisi Sami el-Gabi’yi görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney batı bölgesinde yer alan Gafsa Valisi Gabi’nin görevden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevine son verilen Sami’nin görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından, Monastır Valisi Ekrem el-Sebri, Medenin Valisi Habib Zevat, Zağvan Valisi Salih Metravi, Binzert Valisi Muhammed Kavidir ve Gabes Valisi Munci Samiri de görevden almıştı.

Yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

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