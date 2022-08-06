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Biyografi Kayra Zabcı kimdir nereli kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Biyografi

Kayra Zabcı kimdir nereli kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TRT1’nin reyting rekortmeni dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu’da sezon sonunda Fahriye Evcen ve Toprak Sergen ayrılmıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisnide Fahriye Evcen’in (Akça Hatun’) yerine Alparaslan’ın eşi Saferiye Hatun rolünü kimin oynayacağı merak ediliyordu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ın eşini Kayra Zabcı oynamağı öğrenildi. Peki Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kayra Zabcı hangi okul mezunu? İşte Kayra Zabcı’nın hayatı ve biyografisi:

Yeniakit Publisher
2022-08-06 15:17:00 - 2022-08-06 15:18:33
Kayra Zabcı kimdir nereli kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kayra Zabcı kimir? Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı? 

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir.

Kayra Zabcı 

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