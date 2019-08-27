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Kaynını vuran damat adliyeye sevk edildi

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27 Ağustos 2019 Salı 09:11
Kaynını vuran damat adliyeye sevk edildi

Adana’da bir yıl önce kaçırarak resmi nikah olmadan evlendiği eşine şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi, tartıştığı kaynını tabanca ile vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi


Edinilen bilgiye göre, olay 25 Ağustos günü Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mahsun Ü., yaklaşık 9 ay önce D.A.’yı (18) kaçırarak resmi nikah olmadan beraber yaşamaya başladı. D.A.’nın ailesiyle görüşmesini istemeyen Mahsun Ü. genç kadını bu nedenle sürekli darp etmeye başladı. Genç kadın, kocasının şiddetine dayanamayarak ailesinin evine döndü.


Duruma sinirlenen Mahsun Ü., ağabeyi Fırat Ü. ile birlikte D.A.’nın ağabeyleriyle konuşmak üzere buluştu. Taraflar bir süre sonra tartışmaya başladı ve genç kadının ağabeyleri Fırat Ü.’yü darp etmeye başlayınca Mahsun Ü., yanında getirdiği silahı ateşledi. Sırtından 2 defa vurulan Bilal A. hastaneye kaldırılırken, Ü. kardeşler olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.


Hayati tehlikesi bulunan Bilal A., yaşam mücadelesi verirken Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayı kullanan Mahsun Ü. ve olayda azmettirici durumunda olduğu öne sürülen baba Mahmut Ü.’yü gözaltına aldı. D.A.’ya şiddet uyguladığını kabul etmeyen Mahsun Ü. “Konuşmak için buluştuk. Çıkan tartışmada ağabeyimi darp etmeye başladılar. Ağabeyimi kurtarmak için havaya ateş ettim. Darp etmeye devam edince onlara doğru ateş ettim” dedi.


Zanlı baba ve oğul ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:11
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