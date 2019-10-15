Kaynayan pekmez kazanına düşmüştü! Yaşlı adamdan acı haber Kırklareli'de 4 gün önce kaynayan pekmez kazanına düşen 71 yaşındaki adam 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırklareli’nde pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesiPoyralı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yörük, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Vücudunda yüzde 42 oranında 2’nci derecede yanık bulunan ve sevk edildiği ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yörük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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