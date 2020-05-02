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Aktüel

Kaynaşlı’da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ücretsiz maske dağıtımı tüm hızı ile sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:53:50 -
Kaynaşlı’da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ücretsiz maske dağıtımı tüm hızı ile sürdürülüyor.


Kaynaşlı Belediyesi ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde 30 bine yakın maske dağıtıldığını belirterek, “Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçemizde vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Kısa bir süre önce maske dağıtımına başladık. Şu ana kadar 30 bin maske ürettik. İlerleyen günlerde bu sayımız daha da artacak. Günlük ortalama 10 bin maske dağıtacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar Kaynaşlı Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz” dedi.

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