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Kaynaşlı Belediyesi ev ev, kapı kapı 20 bin maske dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:49:49 -
Kaynaşlı Belediyesi ev ev, kapı kapı 20 bin maske dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor. Ev ev, kapı kapı dolaşan ekipler 20 bin maskeyi vatandaşlara dağıttı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmak, marketlere girmek yasaklandı. Vatandaşların maske bulma konusunda sıkıntı yaşadığını gören Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde ev ev, kapı kapı dolaşarak maske dağıtımını sürdürüyor. 2 Haftadır her gün düzenli olarak maske dağıtımı sürerken, yetkililerden alınan bilgilere göre 10 günlük süre içerisinde ilçede günde 2 bin olmak üzere 20 bin maske dağıtıldı. Maske ihtiyaçları olan vatandaşlar Kaynaşlı Belediyesi Beyaz Masaya başvurarak ücretsiz maskesini alabileceği de belirtildi.

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