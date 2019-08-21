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Kaynarca’da yağan şiddetli yağmurda ekim alanları sular atında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
Kaynarca’da yağan şiddetli yağmurda ekim alanları sular atında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı.


Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Turnalı Mahallesinde yağmur sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Arazi sahipleri, her yağış sonrası bu durumlarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerin bu konu da bir çözüm yolu bulamadıklarını dile getirdi.


Arazi sahiplerinin her seferinde yetkilileri aradıklarını ve yetkililer tarafından sadece onay aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Yunus Emre Veliahmet, "Her seferinde ilgili yerlere ulaşıyoruz. Yetkililer her seferinde yapacaklarını söylüyor ama icraat yok. Sadece sözde kalıyor. Bizim 1. sınıf tarım arazilerimiz sular altında buna bir an önce çözüm yolu bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
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