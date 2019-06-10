Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kaynarca’ya bağlı Arifağa ile Başoğlu mahalleleri arasında kalan 7 kilometrelik güzergah yeni yüzüne kavuşturuluyor. Yaz sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı arterin okullar kapanmadan tamamlanması hedeflenirken; güzegahta 8 bin 500 ton asfalt kullanılması planlanıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yenilenmeye devam edeceği ifade edildi.

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