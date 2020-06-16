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Sağlık

Kaynar süt kazanına düşen bebek yeniden hayata tutundu

Van’ın Tuşba ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek vücudunun büyük kısmında yanıklar oluşan 15 aylık bebek, yapılan müdahalenin ardından hayata tutundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:18:58 -
Kaynar süt kazanına düşen bebek yeniden hayata tutundu

Van’ın Tuşba ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek vücudunun büyük kısmında yanıklar oluşan 15 aylık bebek, yapılan müdahalenin ardından hayata tutundu.


Tuşba ilçesinde yaşayan Aydın ve Semra çiftinin 15 aylık bebeği Nurullah Güneş, 45 gün önce evlerinin bahçesinde süt kaynatılan kazana düştü. Vücudunun yüzde 60’ında yanıkların oluştuğu tahlisiz bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane bünyesindeki yanık merkezinde doktorların müdahalesiyle yeniden hayata tutunan bebek, büyük oranda iyileşti.



“Vücudundaki derin yanıklar iyileşti”


Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kaza sonrası bebeğin vücudunda 2 ve 3. derece yanıklar oluştuğunu belirtti. Yapılan tedavinin ardından bebeğin vücudundaki derin yanıkların iyileştiğini ifade eden Başhekim Çelik, “Hasta bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Merkezimizde hemen tedavi altına aldık. Durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. 2 kez ameliyat edildi. Şu anda genel durumu düzeldi ve vücudundaki derin yanıklar iyileşti. Bugün hastamızı yoğun bakımdan çıkardık. Bu durum hem bizi hem de Nurullah Güneş’in ailesini çok mutlu etti. Yanık merkezimiz bölgede tek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Bölgede tandır, sıcak su ve süt yanıkları çok fazla görülüyor. Merkezimiz bu hastalara hizmet veriyor” dedi.


Baba Aydın Güneş ise talihsiz bir kaza sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan oğlunun iyileşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, tedavi sürecinde büyük emekleri olan merkez doktorlarına teşekkür etti.

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