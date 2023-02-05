"Kaynaklar yetersiz" diyen İmamoğlu'nun saati bakın ne kadar! Küçük dilinizi yutacaksınız

Buğra Kavuncu'nun yönettiği İYİ Partili ekiple seçim çalışmalarına başlayan ve poz veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Kendi ekibinden destek görmeyen İmamoğlu, soluğu İYİ Parti'de aldı. Ancak bu olay kadar o fotoğrafta dikkat çeken bir detay daha yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun lüks saati...

Lüks saati dikkat çekti

Her seferinde belediye kaynaklarının yetersiz olduğunu dile getiren, ulaşıma ve suya zam yapmayacağını vaat eden ancak hiç bir sözünde durmayan İmamoğlu'nun Panerai marka saati dikkatlerden kaçmadı...

İmamoğlu'nun saatinin değerinin ise yaklaşık 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi.