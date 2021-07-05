Kaynaklar tükeniyor: Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası susuz kalabilir

Mısırlı bilim adamı İsam Hacı Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nın su kaynaklarının geleceğine dair olumsuz öngörülerini açıkladı.

Arabi21 haber sitesiyle özel röportaj gerçekleştiren İsam Hacı, bu bölgelerin gelecekte büyük bir susuzluk tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Su kaynakları yok olmak üzere

İsam Hacı 2017-2018 döneminde Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nın su geleceğine dair yoğun bilimsel çalışmalar yaptıklarına değindi. Bu çalışmalara göre küresel ısınma ve insan faktörünün yol açacağı diğer tüm etkenlerle Arap Yarımadası'ndaki yer altı su kaynakları yaklaşık 100 yıl, Kuzey Afrika'daki yer altı su kaynakları 150-200 yıl sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mısır için tehlike daha yakın

İsam Hacı, kendi ülkesi Mısır ile ilgili de olumsuz tahminlerde bulundu. Yer altı su kaynakları sınırlı Mısır'da bu kaynakların tükenmesinin 100 yıldan önce gerçekleşebileceğini belirtti.

İsam Hacı, nüfusu 100 milyonu aşan Mısır'da tatlı su ihtiyacının yüzde 95'inin karşılandığı Nil Nehri'ne dair de açıklamalarda bulundu.

Afrika'nın derinliklerinden çıkan Beyaz Nil ve Mavi Nil nehirlerinin gelecekte kaynak sorunu yaşayıp yaşamayacağına dair elde yeterli çalışma bulunmadığını, bununla birlikte küresel ısınma eğiliminden genel bir zarar görmesinin beklendiğini açıkladı.

İsam Hacı, Mısır açısından Nil Nehri'ni bekleyen tehlikenin Etiyopya'nın Mavi Nil nehri üzerinde kurduğu barajların su debisini büyük ölçüde azaltması olduğunu belirtti.