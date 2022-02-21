  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu
Yerel

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu

Aydın’ın Çine ilçesinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi’nde kaynak sırasında çıkan kıvılcımın mazot deposunu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 14:29:00 -
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu

Yangın öğlen saatlerinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kooperatif alanında yapılan çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunun bulunduğu alanı tutuşturdu. Bir anda tutuşan mazot deposundaki alevler idari binaya sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Kooperatif yanında bulunan bir evin ağıl kısmına sıçrayan alevler kısa sürede söndürülürken, ev güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, kooperatifte büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay