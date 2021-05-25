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Yaşam Kaynak kıvılcımı yangına neden oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yaşam

Kaynak kıvılcımı yangına neden oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde kaynak kıvılcımının neden olduğu yangın, gemilere sıçramadan söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:33:00 - 2021-05-25 23:43:51

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak kıvılcımı yangına neden oldu

Yangın, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaynak yaptığı sırada kıvılcımların hurdalık alanda yığılı bulunan lastiklere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

 

Yangın ile birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yapım aşamasında olan gemilere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

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