Kaynak işi yaparken düşen 2 kardeşten biri öldü Konya’nın Kulu ilçesinde, bir çiftlikte kaynak işi yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftlik inşaatında kaynak işi yaptığı sırada yüksekten düşerek yaralanan 2 işçi kardeşten biri hayatını kaybetti. Alparslan Mahallesindeki besi çiftliği inşaatında kaynak işi yapan İlhan Aksoy (29) ve ağabeyi Gökhan Aksoy (33) dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İlhan Aksoy müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile yakınları hastane önünde göz yaşı döktü. Gökhan Aksoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.