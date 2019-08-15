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Kaynağı belli olmayan sulara dikkat

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kaynağı belli olmayan suların içilmesine bağlı çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmemesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
Kaynağı belli olmayan sulara dikkat

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kaynağı belli olmayan suların içilmesine bağlı çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmemesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


OSKİ ekipleri, Ordu ili genelinde şebeke suyunun verildiği su depolarını düzenli olarak temizlerken şebeke suları her gün klorlanıyor. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarda, suların kalitesine ilişkin kontroller düzenli olarak yapılıyor.


Yetkililer, artan sıcaklıklara bağlı olarak kaynağı belirsiz ve klorlanmayan sularda ateş, ishal gibi hastalık yapan bakteriler ortayla çıktığını, bunu önlemek için her gün klorlama yaptıklarını belirttiler. Yapılan açıklamada, “Klor, hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Açık derelerden kontrolsüz olarak alınan sular, kaynatılmadan içme suyu olarak tüketilmemelidir. Bu sebeple kaynağı bilinen, kontrolü yapılan ve düzenli olarak klorlanan içme suyunun tüketilmesini tavsiye ediyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
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