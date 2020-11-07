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Kadın - Aile Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Kaymaklı pilav tarifi | Farklı bir bulgur tarifi arayanlar kaymaklı pilavın nasıl hazırlandığını araştırıyor. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Tam ölçülü kaymaklı bulgur pilavı tarifi | Bulgur pilavı tam ölçü | Kaymaklı bulgur gerekli malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:00:00 -
Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Kaymaklı pilav yapılışı | Leziz ve duyurucu bir pilav tarifi arıyorsanız; kaymaklı bulgur pilavını denemelisiniz. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl hazırlanır?

Kaymaklı bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 adet kabak
  • 1 adet sivri biber
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet havuç
  • Yarım patlıcan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2,5 su bardağı bulgur
  • 4 yemek kaşığı kaymak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 5 su bardağı su
  • Tuz

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikli olarak domatesleri rendeleyin.

Sarımsak, soğan, havuç, kabak, biber ve patlıcanları doğrayın.

Patlıcanı bir süre tuzlu suda bekletin.

Tereyağını ocağa alın.

Tereyağı eriyince tencereye soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Soğanın rengi dönünce patlıcanları süzüp tencereye ekleyin.

Ardından kapak, havuç ve biberleri ekleyin.

Sebzeler güzelce kavrulunca bulgur ve domates rendesini tencereye ekleyip kavurun.

Ardından baharatları ekleyip sıcak suyu tencereye ilave edin.

Pilav pişince altını kapatın. Kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve demlenmeye bırakın.

Pilav demlenince tencereye kaymak ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun.

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