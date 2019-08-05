Kaymakçı’da Binali Yıldırım’a sevgi seli

İzmir ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özellikle seçim dönemlerinde sık sık ziyaret ettiği Ödemiş Kaymakçı’da sevgi seli ile karşılandı.

İzmir’de ziyaretlerini sürdüren 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kiraz ilçesine giderken kendisini yolda bekleyen Ödemişli vatandaşları görünce aracından inerek onlarla sohbet etti. Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yıldırım daha sonra sık sık gitti Ödemiş Kaymakçı’ya uğradı. Davul zurna ile karşılanan Yıldırım, köy kahvesinde kendisine ikram edilen meyveleri yedi, vatandaşlarla sohbet etti ve çocukları sevdi. Türkiye’de artık Kaymakçı’yı tanımayan kimsenin kalmadığını söyleyen Yıldırım, gençlerin "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganına ise "Bayram üstü yılların kralı olmaz kuralı olur" yanıtını verdi.

Yıldırım daha sonra Mayıs ayında Hakkari’de vatani görevini yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği GATA’da tedavi görürken şehit olan topçu er Emre Okan’ın Kiraz’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.