Kaymakamlıkta kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti.09 Kasım 2018 Cuma 10:25
Olay dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.
Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.
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