Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleşti. Kaymakamlık sınavı için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre tanındı. Sınava katılan adaylar şimdi de Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Kaymakamlık sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Kaymakamlık sınavında hangi konulardan sorumlu olunur?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.