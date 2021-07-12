Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı?
2021 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce kişinin giriş yaptığı ve kaymakam adaylarının başarılı olmak için ter döktüğü Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
10 Temmuz'da gerçekleştirilen kaymakamlık sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Binlerce aday heyecanla gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2021 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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