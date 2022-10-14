Kaymakamlık devreye girdi! Türkiye'de örneğine rastlanmamış olay

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan'ın kırsal Kovancı Mahallesi'ne bağlı Esenler mezrasında yaşandı. A.E. isimi vatandaş, Kovancı ve Kavalık kırsal mahallelerinin hayvancılık için kullandığı devlete ait meraya izinsiz arpa ekerek işgal etti. Jandarma karakoluna giden A.E.’nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu yakınları şikayette bulunarak, hasat gerçekleştiği takdirde mahallede kan dökülebileceğini söyledi.

Yaklaşık 400 dönüm meranın işgal edildiği ortaya çıktı

Şikayet sonrası harekete geçen kaymakamlık, 3091 sayılı Kanun çerçevesinde tahkikat başlattı. Tahkikat memurları yaklaşık 400 dönüm meranın A.E. tarafından arpa ekilerek işgal edildiğini tespit etti.

Belediye hasadı yapmayınca kaymakam devreye girdi

Mevzuatta, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan meralara ekilen ürünün kim tarafından nasıl hasat edileceğine dair açık bir hüküm bulunmaması üzerine Kaymakam Coşkun Doğan devreye girdi. Mera Kanununun 4’üncü maddesi uyarınca meranın eski haline getirilmesi için ödenmesine karar verilen 506 bin TL, belediye nezdinde açılacak mera gelirleri hesabına yatırılacağı için, söz konusu yerin belediye tarafından hasat edilmesini istendi. İddiaya göre belediye, personel ve ekipman yetersizliğini öne sürerek bu talebi yerine getiremeyeceğini bildirdi.

Arpanın tarlada çürümesine izin vermedi

Gıda krizinin gündemde olduğu bir dönemde ürünün tarlada çürümesine müsaade etmeyen Kaymakam Doğan, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun kaymakamlık makamına vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; ilçe jandarma komutanı, ilçe tarım müdürü, ziraat odası başkanı, mal müdürü ve her iki mahalle muhtarından oluşan bir komisyon kurdu. Kaymakam Doğan başkanlığında toplanan komisyon, zaman geçmeden ürünün kaymakamlık tarafından hasat edilmesine karar verdi.

Hasadı yapılan ürünün geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Jandarma eşliğinde meraya giden biçerdöverler, iki gün süren hasadın sonunda 47 ton arpayı biçti. Bunun 7 tonunu satan komisyon, hasat giderlerini karşıladı. Kalan 40 ton ise ilçede bulunan lisanslı depoda emanete alındı. Yaklaşık 40 ton arpanın satılarak, elde edilecek gelirin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması planlanıyor. Üst makamlardan gelecek talimat doğrultusunda elde edilen gelirin kısa süre içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Örneğine rastlanmamış bir olay

Lisanslı depoyu ziyaret ederek arpanın son durumu hakkında bilgi alan Hilvan Kaymakamı Doğan, "Meralar, bilindiği üzere halkın ortaklaşa kullandığı, devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerdir. 3091 sayılı Kanun çerçevesinde kaymakamlık olarak bizim görevimiz diğer taşınmazlara yapılan tecavüzleri engellemek gibi, meralara yapılan işgalleri de engellemek ve men kararı vermektir. Şimdi anlatacağımız olay, pek örneğine rastlanan bir olay değildir. Almış olduğumuz bir ihbar üzerine ilçemize bağlı Kovancı Esenler mezrasında yapılan tecavüzü öğrendik ve bu çerçevede 3091 sayılı Kanun gereğince men kararı verdik. Ancak meranın üzerinde ekili bulunan arpa ürünü vardı. İlçe tarım müdürümüz ve ziraat odası başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde bu arpa ürününün bir an evvel, ivedilikle hasat edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki ne Mera Kanununda ne de 3091 sayılı Kanunda bu ekilen arpanın kim tarafından hasat edileceğine dair açık bir düzenleme bulunmamaktaydı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı bekleniyor

Ürünü hasat etmedikleri takdirde kamu düzenini bozacak olaylar yaşanabileceğini belirten Kaymakam Doğan, “Ayrıca bu arpayı eken vatandaş ile amcaları arasında bir husumet söz konusuydu. Eğer ki arpanın vatandaş tarafından hasat edilmesine müsaade etseydik, telafisi mümkün olmayan olaylar çıkabileceği ve kamu düzeninin bozulabileceğini öngörerek söz konusu meraya ekilen arpanın kaymakamlığımızca kurulacak bir komisyon tarafından hasat edilmesini kararlaştırdık. Bu komisyonda ilçe jandarma komutanımız, ziraat odası başkanımız, ilçe tarım müdürümüz ve muhtarlarımız görev aldılar. Yapmış olduğumuz hasat sonucunda 47 ton arpa ürünü elde ettik. Bunun 7 tonunu masrafların giderilmesinde kullandık. Elimizde kalan 40 ton arpayı ise silolarda emanete aldık ve akıbetinin ne olacağı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığından görüş sorduk. Gelecek görüşe göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, merayı işgal eden A.E. hakkında ise yasal işlem başlatılarak para cezası kesildi.