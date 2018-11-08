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Kaymakamlık binasında kafasına sıktı, kimliği şoke etti!

Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru silahla intihar girişiminde bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:57
Kaymakamlık binasında kafasına sıktı, kimliği şoke etti!

Kaymakamlık binasında kadın polis intihar girişiminde bulundu. Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. 

AĞIR YARALANDI
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:57
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