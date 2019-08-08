Kaymakamlar ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Muş Varto Kaymakamlığına, Isparta Şarkikaağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval Musabeyli Kaymakamlığına,Gaziantep Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin Kilis Vali Yardımcılığına, Samsun Vali Yardımcılığına Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kilis Vali Yardımcılığına Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, Kırşehir Kaman Kaymakamlığına Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Ozcan, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu Çankırı Ilgaz Kaymakamlığına atandı.

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