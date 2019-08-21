0553 313 94 23

Kaymakama veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı

Kırşehir’in Kaman Kaymakamlığından Sinop Vali Yardımcılığına atanan Murat Girgin, personeli ve ilçe halkının katıldığı veda yemeğinde duygu dolu an yaşandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
Kaymakama veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı

Kırşehir’in Kaman Kaymakamlığından Sinop Vali Yardımcılığına atanan Murat Girgin, personeli ve ilçe halkının katıldığı veda yemeğinde duygu dolu an yaşandı.


Kaymakamlıktan vali yardımcılığı görevine atanan Murat Girgin onuruna Kaman ilçesinde veda yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Necati Çolak, Kurancılı Belde Belediye Başkanı Adem Bıçakçı, ilçe protokolü ve ilçe halkı katılım gösterdi. Kaymakam Girgin’in yaptığı veda konuşmasının sonunda mesai arkadaşlarını ve çalışma düzenlerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kelimeler boğazında düğümlenen Kaymakam Girgin, "3 yıl Kaman ilçesinde görev yaptım. Bu süre içerisinde mesai arkadaşlarım ve ilçe halkından büyük destek gördüm. Görevim içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Görev yerlerimiz geçici. Bundan sonraki görev yerim olan Sinop’ta sizleri her zaman beklerim. Bir kardeşiniz olduğunu unutmayım. Bir de çok stresli ve yoğun zamanlarımızda çok yakın çalıştığımız yazı işleri, vakıf ve özellikle özel idare personelimize en çok kahrımızı onlar çekti. Yani en yakınımızda onlar olduğu için en çok da kahrımızı onlar çekti. 3 yıl bana katlandıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Girgin’in konuşması sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek hizmet plaketi sundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz engellenirse deniz yolları güvende olmaz" tehdidi
    1. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    2. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    3. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    4. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    5. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    6. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    7. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    8. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    9. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    10. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    11. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    12. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    13. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    14. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    15. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    16. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    17. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    18. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    19. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    20. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    21. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    22. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    23. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    24. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    25. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    26. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    27. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    28. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    29. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    30. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!