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Kaymakam Yavuz’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:23:09 -
Kaymakam Yavuz’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Yavuz, mesajında, “19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği bu milli hareket zaferle sonuçlanmıştır. Ulusumuzun Atatürk’ün önderliğinde başlattığı var olma mücadelesinin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiştir. Atatürk’ün Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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