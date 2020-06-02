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Aktüel

Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi elleriyle düzenledi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Elvan Özbay’ın mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:59:03 -
Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi elleriyle düzenledi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Elvan Özbay’ın mezarına ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarette Belediye Başakanı ve İlçe Kaymakamı, şehit mezarında kendi elleriyle çevre düzenlemesi yaptılar ve ağaç dikimi gerçekleştirdiler. Ayrıca şehit mezarında bulunan Türk bayrağı yenisiyle değiştirilip dualar edildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Bir dönem beraber çalıştığımız, silah arkadaşım, Şehit Elvan Özbay kardeşimizin kabrinin etrafında, İlçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte ağaçlandırma çalışması yaptık. Ayrıca şehit mezarımızda bulunan Türk bayrağımızı yeniledik. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah’’ dedi.

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