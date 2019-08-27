Kaymakam Sürücü, Merkez Camisi’ni ziyaret etti Aydın’ın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Merkez Camisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aydın’ın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Merkez Camisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Cumhuriyet mahallesinde bir kısmı ibadete açılıp bir kısmında da inşaatı devam etmekte olan, Müftülük Külliyesi ve Merkez Camisinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Müftülük Külliyesi ve Merkez Camisi’ni gezen Kaymakam Sürücü, inşaatın bu aşamaya kadar gelmesinde yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, hayırseverlerin desteklerinin devamı temennisinde bulundu.

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