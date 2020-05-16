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Kaymakam Şahin’den jet talimat

Aydın’ın Efeler İlçesinde, bir vatandaş twitter üzerinden bir evde bulunan köpeklerin sağlıksız koşullarda tutulduğuna yönelik ihbarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:32:56 -
Kaymakam Şahin’den jet talimat

Aydın’ın Efeler İlçesinde, bir vatandaş twitter üzerinden bir evde bulunan köpeklerin sağlıksız koşullarda tutulduğuna yönelik ihbarda bulundu.


Bunun üzerine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin talimat verdi ve köpekler bulundukları yerden alındı.



Aydın’ın Efeler İlçesi’nde yaşayan Barış Şengün isimli vatandaş twitter hesabından Efeler Kaymakamlığı ve Efeler Belediyesi’ni etiketleyerek, bir evin bahçesindeki köpeklerin fotoğrafını paylaştı. Hayvanların aç bırakıldığını belirten Şengün’ün paylaşımı üzerine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’den jet talimat geldi. Kaymakam Şahin’in talimatı üzerine köpeklere ilgili ekipler tarafından müdahale edilerek hayvanlar daha güvenli bir bakım ortamına alındı.



Şikayette bulunan Barış Şengün isimli vatandaş, Kaymakam Şahin’e duyarlılığı için teşekkür etti.

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