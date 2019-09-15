Kaymakam Pişkin’e sosyal hizmet ödülü

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ulusal olarak yayın yapan By Protokol Dergisi’nin düzenlediği Gümüş Kariyer Ödülleri Gecesi’nde “Sosyal Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Çankaya Bera Otel’de gerçekleşen ödül törenine siyaset, medya, akademi, sanat, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı.

Tosya’da uygulamaya koyduğu, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik başarılı sosyal projeleri ve çalışmaları ile ödüle değer görülen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Böylesi prestijli bir ödüle layık görülmekten dolayı şüphesiz ki çok mutluyum. Fakat yine de meslek hayatımda alabileceğim en büyük ödülün hizmetinde olduğum insanların duası olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımızın taşradaki sorun ve taleplerine karşı elimizi güçlü kılan, imkanlarımızı genişleten ve bizleri vatandaşa karşı çaresizlik ve mahcubiyet içinde bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve karar mekanizmalarındaki tüm devlet görevlilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.