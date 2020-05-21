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Kaymakam Pişkin: “230 işçinin korona taraması yapıldı”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine tekstil fabrikasında üretimin 15 gün durdurulduğunu belirterek, 230 çalışana da test uygulandığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:28:26 -
Kaymakam Pişkin: “230 işçinin korona taraması yapıldı”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine tekstil fabrikasında üretimin 15 gün durdurulduğunu belirterek, 230 çalışana da test uygulandığını kaydetti.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Organize Sanayi Sitesinde bir tekstil fabrikasında korona virüs vakalarının görüldüğünü hatırlatarak, “İlçemiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren bir tekstil fabrikası, görülen korona virüs vakaları nedeniyle 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılmıştır. Fabrikanın 230 çalışanı, Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından taramadan geçirilmiştir. Ayrıca daha önce Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başka yerleşim birimlerinden geldikleri için öğrenci yurdunda karantina altına aldığımız vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda sağlık taramasından geçirildikten sonra 22 Mayıs (yarın) evlerine gönderilecek ve kalan süreyi evlerinde tamamlamaları sağlanacaktır” dedi.

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