0553 313 94 23

Kaymakam olma şartları değişti!

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidilmesiyle birlikte kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:18
Kaymakam olma şartları değişti!

Kaymakam adaylarının, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

RÜTBE TERFİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay arasındaki rütbe terfileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler ilgili bakanlarca yapılacak.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 10 Temmuz 2018'de yayımlanan 1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanının onayıyla gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:18
  1. Kaymakamlık
  2. Kaymakam olma şartları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme! Tarlada bulundu
    1. Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme!..
    2. AK Parti'den OHAL hakkında yeni..
    3. Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık..
    4. 4 bin 811 metrede şehitleri andı
    5. Ağızda acı tat neden olur?
    6. ''Bugün demokrasimizin zafer yıl..
    7. Terör devleti İsrail, çocuklar video..
    8. 15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na..
    9. Kocaman eleştiriler almıştı! Şok..
    10. TSK'da rütbe terfilerine yeni düzenleme
    11. Bankalarda servet unuttuk! Hepsi..
    12. Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri..
    13. Ünlü hukukçudan ABD'ye FETÖ uyarısı!
    14. Dinozor Emin 'macera' deyip 15..
    15. Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!
    16. Erdoğan açıklamıştı! Müjdeler bir bir..
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor
    18. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre..
    19. Tatil cennetinde yangın!
    20. Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!