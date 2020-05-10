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Aktüel

Kaymakam Mutlu şehit annelerini ziyaret etti

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakam Abdulhamit Mutlu anneler günü nedeniyle ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:39:16 -
Kaymakam Mutlu şehit annelerini ziyaret etti

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakam Abdulhamit Mutlu anneler günü nedeniyle ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret etti.


İlçede bulunan 8 şehit ailesini ziyaret eden Mutlu’ya İlçe Hakimi Yasin Kök, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz eşlik etti. Yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu, “Covid-19 salgını nedeniyle sizinle oturup sohbet edemiyoruz, salgından sonra sizleri ziyaret edip uzun uzun sohbet ederiz İnşallah” dedi. Mutlu, şehit annelerinde dua isteyerek bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduktan sonra ziyaretlerini sürdürdü. Şehit anneleri de, her an memleketimizi salgından koruması için Allah’a dua ettiklerini söyleyerek, Kaymakam Mutlu ve beraberindekilere de dua ederek teşekkür etti.


Şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mutlu 100 yaş üste 4 anneyi ziyaret ederek çiçek ve hediyeler verdi.

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