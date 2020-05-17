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Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:57:01 -
Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi.


Posof Kaymakamı Murat Mete yaptığı açıklamada, "Köyleri Destekleme Projesi (KÖY-DES) ile 24 köyümüzün acil parke, asfalt, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını gidermek üzere programımızı yaptık. İlçemize hayırlı olsun. Bu arada köylerimizin acil işlerini de gidermek için kolları sıvadık. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gönderilen iş makineleri ile İlçe Özel İdare Köylere Yönelik Şantiye Şefliği personelimiz Aşıkzülali köyümüzde İçme Suyu Kaynak Düzenleme Çalışması ve Kaleönü köyümüzde Köprü Onarımı Çalışmasına devam etmektedir" diye konuştu.


Kaymakam Mete, Aşıkzülali ve Kaleönü köylerindeki çalışmalarda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

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