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Kaymakam Lütfullah Göktaş, bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu

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Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:03:29 -
Kaymakam Lütfullah Göktaş, bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu


Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, ilk olarak Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü Jandarma Karakolunu, ardından Karakoyunlu Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ve İlçe emniyet amirliği personellerini ziyaret ederek sosyal mesafe kurallarına riayet edip personel ve çalışanlarla bayramlaştı.


Kaymakam Göktaş, bayram ziyaretlerinde personel ve çalışanların bayramını kutlamakla beraber , ülkemizde devam eden Covid -19 salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamayı ve böylesi özel günlerde sosyal mesafe kurallarına daha çok dikkat ederek sağlıklı ve güzel günlere daha çabuk ulaşılabileceğini vurguladı.


Daha sonra ziyaret sona erdi.

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