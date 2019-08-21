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Kaymakam Kaya’ya veda yemeği

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya için veda yemeği verildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
Kaymakam Kaya’ya veda yemeği

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya için veda yemeği verildi.


Son kaymakamlar kararnamesiyle Trabzon’un Sürmene ilçesine kaymakam olarak atanan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya için veda yemeği düzenlendi.


Göreve geldiği günden itibaren ilçede yapılan proje ve çalışmalardan bahseden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, “Yaklaşık 4 yıl boyunca ilçemizde kurum amirlerimiz ve STK temsilcilerimiz ile sürekli istişare halinde olduk. İlçemizi en güzel şekilde layık olacağı konuma getirmek için sıkı bir şekilde çalıştık. Bu süre zarfında ilçemizde olmayan birçok projeyi hayata geçirdik. İlçemizde görev yaptığım esnada bilmeyerek, istemeyerek kırdığım, incittiğim herkesten affımı diliyorum” diye konuştu.


Daha sonra herkesle tokalaşarak veda eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’ya ilçeye yapılan hizmetlerden ötürü katılımcılar tarafından plaket takdim edilerek yöreye ait halı hediye edildi.


Özel bir restoranda düzenlenen programa Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, kurum amirleri ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
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